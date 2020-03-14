2020-03-14T01:27:22+03:00
Экономика

Рубль закрыл торги 13 марта 2020 года ростом: доллар — 72,6 рубля, евро — 80,83

На фоне заявлений Трампа по коронавирусу поднялись цены на нефть
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рубль закрыл торги ростомРубль закрыл торги ростомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 13 марта, российская национальная валюта закрыла торги ростом: по данным Московской биржи, к концу торгов доллар стоил 72,6 рубля, евро — 80,83. Таким образом, с понедельника рубль укрепил свои позиции ростом по отношению к американской валюте на 2,25, и к европейской – на 2,78.

Как писал сайт kp.ru, перед полуночью в пятницу (по московскому времени) на фоне заявления президента США Дональда Трампа резко подскочили цены на нефть – больше, чем на семь процентов. Однако потом немного снизились, и по состоянию на 23:00 (мск) за баррель Brent давали 34,66 доллара (прирост на 4,43%), а баррель западнотехасской светлой сорта WTI стоил 33,19 доллара (5,37%).

Напомним, Трамп заявил, что пока нефть дешевая, Штаты закупят ее в большом объеме для своего стратегического резерва.

Путин о падении цен на нефть: «Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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