2020-03-14T01:38:24+03:00
В мире

Власти США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что обвиняемый продал инвесторам фальшивок на $26 миллионов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Иск подан в федеральный окружной суд в штате Нью-ДжерсиИск подан в федеральный окружной суд в штате Нью-ДжерсиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские власти обвинили проживающего во Флориде россиянина Дениса Сотникова в крупном мошенничестве с ценными бумагами. Обвинения нашему соотечественнику Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила в пятницу, 13 марта, иск подан в федеральный окружной суд в штате Нью-Джерси.

Представители Комиссии утверждают, что Сотников продавал американским инвесторам фальшивые ценные бумаги, чем нанес им ущерб в общей сложности как минимум на сумму 26 миллионов долларов. Часть полученных обманным путем денег, по версии стороны обвинения, получала его жена Наталья Мазитова, которая тоже живет во Флориде и, по данным Комиссии, тоже имеет российское гражданство, передает ТАСС.

Прокуратура штата Нью-Джерси заявила, что подозреваемый задержан и предстал перед судом. Комментарий посольства России в США по этому поводу агентству пока получить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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