В стране накоплен достаточный резерв необходимых медицинских средств на случай осложнения эпидемической обстановки

14 Март 2020 2020-03-14T01:45:33+03:00

Об этом сообщил замруководителя Росрезерва Игорь Гучас в интервью «Комсомольской правде» [эксклюзив kp.ru]

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«В государственном материальном резерве поддерживается необходимый запас медицинских средств на случай осложнений эпидемической обстановки», - заявил в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» замруководителя Росрезерва Игорь Гучас.

Конкретный перечень и количество запасов не могут быть названы, отметил он, сославшись на государственную тайну.

«А вообще в государственный резерв входят основные продовольственные товары длительного хранения, топливо, металлы, химическая продукция и другие стратегические промышленные материалы, а также средства жизнеобеспечения, оборудование и техника, предназначенные для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Здесь есть все необходимое для помощи в потенциальных кризисных ситуациях», сказал замруководителя ведомства.

Росрезерв принимает участие в работе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Полностью интервью с заместителем руководителя Росрезерва Игорем Гучасом читайте на сайте kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU