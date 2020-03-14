Запасы Росрезерва не позволят допустить дефицита товаров первой необходимости

14 Март 2020 2020-03-14T01:44:44+03:00

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«В соответствии с законом «О государственном материальном резерве» запасы госрезерва могут использоваться для оказания регулирующего воздействия на рынок», сказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» заместитель руководителя Росрезерва Игорь Гучас, отвечая на вопрос о возможном возникновении дефицита на некоторые товары. Как известно, в ряде зарубежных стран, где осложнилась ситуация с коронавирусом, с прилавков магазинов исчезла, например, туалетная бумага.

«Делается это в форме товарных интервенций, то есть запасы направляются в открытую продажу», пояснил Игорь Гучас, продолжая разговор о том, как ведомство противодействует возникновению дефоцита.

«В последний раз такая интервенция проводилась в 2013 году, чтобы поддержать затопленный Дальний Восток, - напомнил замруководителя Росрезерва. - Тогда Росрезервом были произведены масштабные отгрузки в торговые сети региона основных продовольственных товаров. Это позволило сдержать цены на основные виды продовольствия. При этом население отмечало не только доступные ценники в магазинах, но и высокое качество продовольственных товаров государственного резерва. Кроме того, как показывает практика, чтобы успокоить спрос ажиотажного характера зачастую оказывается достаточным объявить лишь о намерении выпустить товары из государственного резерва. Например, в 2006 году «соляная паника» прекратилась, как только появилась информация о планах направить в торговые сети соль из запасов государства. В 2011 году Росрезерву понадобился сравнительно небольшой объем сахара, чтобы полностью стабилизировать рынок, обеспокоенный неурожаем сахарной свеклы».

Росрезерв принимает участие в работе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Полностью интервью с заместителем руководителя Росрезерва Игорем Гучасом читайте на сайте kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU