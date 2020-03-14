Четыре крупные круизные компании по просьбе Трампа приостановили работу на месяц
Президент США Дональд Трамп объявил, что по его просьбе на целый месяц приостановили деятельность еще четыре крупные круизные компании. Ранее о приостановке работы из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 объявили круизные компании Viking и Princess.
«По моей просьбе Carnival, Royal Caribbean, Norwegian и MSC согласились приостановить круизы на 30 дней, начиная с сегодняшней полуночи», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по последним данным, коронавирусом в США уже заразились около 1920 человек, более 40 из них скончались. Ранее 13 марта Дональд Трамп выступил из Белого дома с заявлением в связи со вспышкой заболевания в мире, которую ВОЗ недавно объявила пандемией. В частности, он сообщил, что ввел в Штатах режим чрезвычайного положения и наделил Минздрав страны дополнительными полномочиями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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