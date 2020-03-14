Четыре крупные круизные компании по просьбе Трампа приостановили работу на месяц

14 Март 2020 2020-03-14T03:40:41+03:00

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Президент США Дональд Трамп объявил, что по его просьбе на целый месяц приостановили деятельность еще четыре крупные круизные компании. Ранее о приостановке работы из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 объявили круизные компании Viking и Princess.

«По моей просьбе Carnival, Royal Caribbean, Norwegian и MSC согласились приостановить круизы на 30 дней, начиная с сегодняшней полуночи», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по последним данным, коронавирусом в США уже заразились около 1920 человек, более 40 из них скончались. Ранее 13 марта Дональд Трамп выступил из Белого дома с заявлением в связи со вспышкой заболевания в мире, которую ВОЗ недавно объявила пандемией. В частности, он сообщил, что ввел в Штатах режим чрезвычайного положения и наделил Минздрав страны дополнительными полномочиями.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766184" frameborder="0"></iframe> Как уберечься от коронавируса.Видео: минздрав Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU