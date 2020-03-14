Пушков считает, что ограничения на полеты в Европу из-за коронавируса надо было вводить раньше
Комментируя решение из-за коронавируса COVID-19 ограничить авиасообщение между Россией и странами Европы, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что «этого следовало ожидать».
Таким мнением он поделился на своей странице в Twitter, напомнив, что за минувшие сутки в России выявили 11 новых случаев заражения, причем все инфицированные недавно вернулись из поездок в Европу.
Карта распространения коронавируса
«Надо было раньше вводить контроль за прибывающими из Европы и ограничения на авиаперелеты. Только жесткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить ее распространение», - написал Алексей Пушков.
«Неприятно, но факт», - добавил он.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Ограничения не коснутся регулярных рейсов в столицы стран и чартерных рейсов для вывоза россиян.
Как уберечься от коронавируса.Видео: минздрав Челябинской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщение с Европой: что надо знать пассажирам
С 16 марта Россия вводит новые, более серьезные ограничения на полеты в Европу. “КП” объясняет, как они будут работать (подробности).
КСТАТИ
Как не заразиться коронавирусом: все главные правила
Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»