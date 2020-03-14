2020-03-14T04:15:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Пушков считает, что ограничения на полеты в Европу из-за коронавируса надо было вводить раньше

Российский политик отметил, что сдержать распространение инфекции могут только «жесткие барьеры»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комментируя решение из-за коронавируса COVID-19 ограничить авиасообщение между Россией и странами Европы, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что «этого следовало ожидать».

Таким мнением он поделился на своей странице в Twitter, напомнив, что за минувшие сутки в России выявили 11 новых случаев заражения, причем все инфицированные недавно вернулись из поездок в Европу.

Карта распространения коронавируса

«Надо было раньше вводить контроль за прибывающими из Европы и ограничения на авиаперелеты. Только жесткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить ее распространение», - написал Алексей Пушков.

«Неприятно, но факт», - добавил он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Ограничения не коснутся регулярных рейсов в столицы стран и чартерных рейсов для вывоза россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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