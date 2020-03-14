В Москве иномарка сбила двух пешеходов на «зебре»

14 Март 2020 2020-03-14T04:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером в пятницу, 13 марта, на юго-востоке Москвы иномарка сбила двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД, уточнив, что дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Маршала Полубоярова в районе дома 24, корпус 2.

«Водитель, управляя легковым автомобилем Audi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», - рассказали в Госавтоинспекции.

Оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы. На месте ДТП работают инспекторы дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства и причины наезда, передает ТАСС.

Стоит отметить, что, как неоднократно писал сайт kp.ru, водители машин после наезда на пешеходов нередко пытаются скрыться с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU