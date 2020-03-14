В Москве иномарка сбила двух пешеходов на «зебре»
Поздним вечером в пятницу, 13 марта, на юго-востоке Москвы иномарка сбила двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД, уточнив, что дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Маршала Полубоярова в районе дома 24, корпус 2.
«Водитель, управляя легковым автомобилем Audi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», - рассказали в Госавтоинспекции.
Оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы. На месте ДТП работают инспекторы дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства и причины наезда, передает ТАСС.
Стоит отметить, что, как неоднократно писал сайт kp.ru, водители машин после наезда на пешеходов нередко пытаются скрыться с места происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU