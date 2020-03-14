Посольство России призвало политиков США вместе бороться с коронавирусом, а не разжигать вражду

14 Март 2020 2020-03-14T06:20:52+03:00

Так российские дипломаты прокомментировали очередные обвинения в адрес нашей страны

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Посольство России в США, комментируя очередные обвинения в адрес нашей страны, призвало американских политиков объединить усилия в борьбе с коронавирусом COVID-2019, а не обострять российско-американские отношения ради собственных «узкокорыстных интересов» перед президентскими выборами в Штатах.

Ранее пять сенаторов-демократов попросили Евросоюз ужесточить антироссийские санкции, объяснив свое обращение к руководству ЕС якобы продолжающимися попытками России «вмешаться» в ход избирательной кампании в США.

В посольстве назвали заявление американских законодателей «попыткой заработать политические очки на русофобии» и провокацией, а также указали, что считают «неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза».

«Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой – пандемией коронавируса. Сеять рознь, панику и ксенофобию – помогать распространению болезни», - говорится в комментарии российских дипломатов, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что в Москве неоднократно заявляли: Россия не вмешивается в чужие выборы. Как сказал президент Владимир Путин, «у нас своих проблем хватает».

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ИСТОЧНИК KP.RU