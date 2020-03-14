Китайского посла в США вызвали «на ковер» в госдеп из-за заявлений МИД КНР о коронавирусе
Китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай в пятницу был вызван для беседы в госдепартамент США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.
По их данным, посла Китая вызвали в госдеп из-за твита официального представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня, который накануне поделился со своими подписчиками в соцсети собственной версией происхождения коронавируса COVID-19. Дипломат предположил, что в город Ухань (административный центр провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания по всему миру) вирус могли завезти американские военные.
Лицзянь также призвал вашингтонские власти «быть откровенными» и обнародовать данные о зараженных коронавирусом в США.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в Штатах на сегодняшний день, по официальным данным, инфицированы около 1920 человек, более 40 больных скончались. Глава Белого дома Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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