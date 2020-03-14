2020-03-14T07:32:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Кипр из-за коронавируса вводит ограничения на въезд иностранцев

Об этом в специальном обращении к согражданам заявил президент республики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Кипра Никос АнастасиадисПрезидент Кипра Никос АнастасиадисФото: REUTERS
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Президент Кипра Никос Анастасиадис поздним вечером в пятницу, 13 марта, выступил со специальным обращением к согражданам, в котором рассказал о мерах борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в островном государстве.

В частности, с 1:00 15 марта по местному времени (2:00 мск) вводится 15-дневный частичный запрет на въезд для иностранцев. С этого времени на Кипр смогут попасть только сами киприоты и те, кто проживает, учится или работает в республике на легальных основаниях, а также граждане других стран, «которые уполномочены находиться на дипломатической службе или миссии в соответствии с двусторонними или международными конвенциями».

Карта распространения коронавируса

Кроме того, до 10 апреля будут закрыты все государственные и частные учебные заведения, в том числе школы. А люди, прибывшие в республику в последние две недели, должны 14 дней находиться на домашнем карантине, передает ТАСС.

Анастасиадис отметил, что меры, которые приходится принимать кипрскими властями, нарушают повседневную жизнь киприотов, но выбора, по его словам, нет.

По последним данным, на Кипре подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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