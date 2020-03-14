Учёные США предсказали жару, которая создаст тепловой стресс для 1,2 миллиарда человек
Участки планеты, на которых сейчас проживают 1,2 миллиарда человек, будут подвергнуты сильной жаре и влажности. Причиной тому станут выбросы парниковых газов, считают учёные Ратгерского университета в США. Об этом сообщает Phys.org.
Жара, экстремальная относительно доиндустриальной эпохи, опустится на регионы, где сейчас проживает 500 миллионов человек. Это случится, если глобальная температура вырастет на 1,5 градуса. При повышении тепла на 2 градуса, подвержены перегреву будут 800 миллионов человек. Если температура увеличится на 3 градуса, пострадают 1,2 миллиарда людей.
Отмечается, с конца XIX столетия температура на планете уже выросла примерно на 1,2 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU