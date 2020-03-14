2020-03-14T08:22:50+03:00
Наука

Учёные США предсказали жару, которая создаст тепловой стресс для 1,2 миллиарда человек

Такое случится при потеплении на 3 градуса, при этом с конца XIX века температура уже увеличилась на 1,2 градуса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек, считают учёныеТепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек, считают учёныеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Участки планеты, на которых сейчас проживают 1,2 миллиарда человек, будут подвергнуты сильной жаре и влажности. Причиной тому станут выбросы парниковых газов, считают учёные Ратгерского университета в США. Об этом сообщает Phys.org.

Жара, экстремальная относительно доиндустриальной эпохи, опустится на регионы, где сейчас проживает 500 миллионов человек. Это случится, если глобальная температура вырастет на 1,5 градуса. При повышении тепла на 2 градуса, подвержены перегреву будут 800 миллионов человек. Если температура увеличится на 3 градуса, пострадают 1,2 миллиарда людей.

Отмечается, с конца XIX столетия температура на планете уже выросла примерно на 1,2 градуса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что причиной аномальной зимы на всей Земле начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин называет странную атмосферную циркуляцию во всем Северном полушарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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