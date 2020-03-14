Американский самолёт запросил экстренную посадку на Камчатке, но не сел

14 Март 2020 2020-03-14T08:28:22+03:00

Летевший из Лос-Анджелеса в Токио самолёт запросил экстренную посадку в Петропавловске-Камчатском Фото: Иван ВИСЛОВ

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Летевший из Лос-Анджелеса в Токио самолёт американской авиакомпании Polar Air Cargo запросил экстренную посадку в Петропавловске-Камчатском. Однако совершать её не стал.

- Был запрос на посадку, но экипаж корабля решение о посадке не принял. Экстренной посадки не было, - передаёт РИА Новости слова представителя аэропорта.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что аварийная посадка горящего самолёта в международном аэропорту Дейтон-Бич во Флориде попала на видео. В ролике видно, что задняя часть самолёта горит, а сам лайнер совершает посадку без шасси.

Также на сайте сообщали об опубликованном видео с экстремальной посадкой лайнера Airbus А-380 авиакомпании Etihad на взлётно-посадочную полосу аэропорта Хитроу во время урагана "Дэннис" в Лондоне. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из-за сильных порывов ветра, как показано на видео, самолёт зависает на полосой, а потом приземляется "боком".

Пилоты виртуозно сажают самолёты в шторм.

ИСТОЧНИК KP.RU