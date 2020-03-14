Каких направлений не коснется ограничение полетов из России в Евросоюз из-за коронавируса
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
При этом отправиться в Евросоюз будет можно рейсами из столицы в столицу, которые будут вылетать из терминала F московского аэропорта Шереметьево, уточнили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом. Также ограничения не касаются перелётов в Великобританию.
Рейсы в Россию будут летать до полного возвращения россиян на родину.
Кроме того, в Евросоюз, Швейцарию и Норвегию продолжат летать чартерные рейсы.
Ранее сайт kp.ru публиковал уточнения о временных правилах авиасообщения между ЕС и Россией.
Напомним 13 марта ВОЗ объявила Европу новым центром пандемии Covid-19. Оперативный штаб России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение ограничить авиасообщение со всеми без исключения странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Эти два государства к ЕС не относятся, но входят в Шенген. Ограничения вступают в силу с полуночи 16 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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