2020-03-14T09:02:24+03:00
Общество

Каких направлений не коснется ограничение полетов из России в Евросоюз из-за коронавируса

Останутся чартерные рейсы, а также самолеты в Великобританию и между столицами стран
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией, чтобы предотвратить распространение коронавирусаРоссия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией, чтобы предотвратить распространение коронавирусаФото: REUTERS
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Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

При этом отправиться в Евросоюз будет можно рейсами из столицы в столицу, которые будут вылетать из терминала F московского аэропорта Шереметьево, уточнили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом. Также ограничения не касаются перелётов в Великобританию.

Рейсы в Россию будут летать до полного возвращения россиян на родину.

Кроме того, в Евросоюз, Швейцарию и Норвегию продолжат летать чартерные рейсы.

Ранее сайт kp.ru публиковал уточнения о временных правилах авиасообщения между ЕС и Россией.

Напомним 13 марта ВОЗ объявила Европу новым центром пандемии Covid-19. Оперативный штаб России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение ограничить авиасообщение со всеми без исключения странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Эти два государства к ЕС не относятся, но входят в Шенген. Ограничения вступают в силу с полуночи 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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