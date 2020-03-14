2020-03-14T09:42:15+03:00
Спорт

Драчев о Логинове: Александр должен помочь команде вырастить таких же спортсменов, как он

Ранее 28-летний чемпион мира по биатлону заявил, что готов завершить спортивную карьеру из-за постоянных нападок
Юлия Кекова
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Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов.Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов.Фото: REUTERS
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, смогут ли миллионы спортивных болельщиков вновь увидеть на соревнованиях чемпиона мира по биатлону Александра Логинова.

По его мнению, 28-летнему спортсмену нужно остаться в большом спорте, не смотря на различные нападки из-за его допингового прошлого.

- Сейчас я не общался с ним, потому что после чемпионата мира он находится на этапах Кубка мира. Не сомневаюсь, что он спокойно отработает и отдохнет до мая, а потом с новыми силами приступит к работе, несмотря ни на какие нападки извне, - рассказал Драчев ТАСС.

Также он уверен, что биатлонист "должен помочь команде вырастить еще таких же спортсменов, как он".

В конце февраля 2020 года Логинов после обысков в отеле на соревнованиях в Италии заявил, что задумывается завершить свою карьеру.

- Видимо, такими действиями действительно кто-то пытается ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать, - заявил он журналистам.

Основанием для обысков стало направленное 19 февраля заявление антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен о возможных нарушениях со стороны россиян. Сообщалось, что тренер Касперович, не имевший право присутствовать в закрытых зонах на соревнованиях, нарушил это требование, якобы воспользовавшись бейджем украинской делегации.

Однако не смотря на все трудности именно в Италии Логинов впервые в спортивной карьере стал чемпионом мира, выиграв спринтерскую гонку. Также в его активе четыре золота чемпионатов Европы.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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