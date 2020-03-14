Драчев о Логинове: Александр должен помочь команде вырастить таких же спортсменов, как он
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, смогут ли миллионы спортивных болельщиков вновь увидеть на соревнованиях чемпиона мира по биатлону Александра Логинова.
По его мнению, 28-летнему спортсмену нужно остаться в большом спорте, не смотря на различные нападки из-за его допингового прошлого.
- Сейчас я не общался с ним, потому что после чемпионата мира он находится на этапах Кубка мира. Не сомневаюсь, что он спокойно отработает и отдохнет до мая, а потом с новыми силами приступит к работе, несмотря ни на какие нападки извне, - рассказал Драчев ТАСС.
Также он уверен, что биатлонист "должен помочь команде вырастить еще таких же спортсменов, как он".
В конце февраля 2020 года Логинов после обысков в отеле на соревнованиях в Италии заявил, что задумывается завершить свою карьеру.
- Видимо, такими действиями действительно кто-то пытается ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать, - заявил он журналистам.
Основанием для обысков стало направленное 19 февраля заявление антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен о возможных нарушениях со стороны россиян. Сообщалось, что тренер Касперович, не имевший право присутствовать в закрытых зонах на соревнованиях, нарушил это требование, якобы воспользовавшись бейджем украинской делегации.
Однако не смотря на все трудности именно в Италии Логинов впервые в спортивной карьере стал чемпионом мира, выиграв спринтерскую гонку. Также в его активе четыре золота чемпионатов Европы.
Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.
ИСТОЧНИК KP.RU