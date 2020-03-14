Врачи Гонконга назвали тяжёлые последствия коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T09:41:55+03:00

У некоторых пациентов, вылечившихся от коронавируса, наблюдалось снижение функции лёгких на 20-30% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые пациенты страдают от удушья при быстрой ходьбе и нарушений в работе лёгких

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Исследования показали, что пациенты, выздоровевшие от коронавируса, могут в последствии страдать от удушья при быстрой ходьбе и испытывать нарушения в работе лёгких. Снижение функции лёгких на 20-30% наблюдалось у некоторых людей после исцеления. Об этом рассказали в управлении больничных учреждений Гонконга. Его заявление привела газета "South China Morning Post".

К такому выводу специалисты пришли после изучения 12 пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию нового типа. Двое или трое из группы не могли делать то, что легко давалось им раньше, сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн.

Он также уточняет, что пациентам ещё предстоит пройти больше обследований, чтобы выяснить точнее степень ослабления работы их лёгких. Для укрепления лёгких им назначат физиотерапию.

У девяти переболевших коронавирусом определили признаки, похожие на симптом "матового стекла" при компьютерной томографии, что говорит о нарушениях в работе внутренних органов.

Ранее сайт kp.ru публиковал ответы на главные вопросы о статусе пандемии коронавируса, который объявила ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU