2020-03-14T10:17:42+03:00
В мире

Тётя Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Боец призвал всех соблюдать гигиену рук в целях предотвращения заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Боец ММА Конор Макгрегор сообщил о смерти своей тёти от коронавирусаБоец ММА Конор Макгрегор сообщил о смерти своей тёти от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Боец ММА Конор Макгрегор сообщил о смерти своей тёти от коронавируса.

- Перед началом эфира в утренних шоу Америки я по телефону узнал, что моя дорогая тётушка Энн скончалась. Я не мог выйти в эфир. Моя бедная любимая тётя. Сестра моей матери. Чёртов вирус. Что вообще происходит? Я увёз свою семью на остров Булл (заповедная зона в Дублине). Смотрел на море. Дышал полной грудью. Спасибо, господи, - поделился с подписчиками спортсмен в своём Instagram.

Макгрегор также призвал всех соблюдать гигиену рук и не трогать руками лицо. Он рассказал, что всегда старался строго соблюдать чистоту рук, но сейчас понимает, что делает это недостаточно.

- Мне часто говорят: "Пожалуйста, мне не нужно фото, просто позволь мне пожать тебе руку". И я отвечаю: "Конечно, друг, спасибо тебе". Потому что рациональнее, чем фотографироваться. Но это слишком безответственно. И приходится делать слишком часто, - рассказал Макгрегор.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что коронавирусом заразился актёр Том Хэнкс и его супруга актриса Рита Уилсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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