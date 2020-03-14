2020-03-14T10:25:13+03:00
Происшествия

Спецслужбы Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта

У мужчины изъяли две боевые гранаты
Юлия Кекова
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Задержан подозреваемый в подготовке теракта. Фото: Комитет национальной безопасностиЗадержан подозреваемый в подготовке теракта. Фото: Комитет национальной безопасности
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В Казахстане силовики арестовали подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.

По данным ведомства, задержанный готовил взрыв в Алмате в местах скопления населения в период традиционного празднования прихода весны в Казахстане - Наурыз мейрамы.

- Задержанный приверженец идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане и в России). При проведении следственных действий у него были обнаружены и изъяты две боевые гранаты, - сообщили в КНБ.

В настоящее время на мужчину завели два уголовных дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Соответствующие структуры проводят тщательное расследование.

Напомним, летом 2018 году спецслужбы задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане. Тогда у радикалов изъяли оружие, боеприпасы и религиозную литературу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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