Лидера группы "Океан Эльзы" обвиняют в отмывании денег

14 Март 2020 2020-03-14T10:41:18+03:00

На Украине возбудили уголовное дело против бывшего главы партии "Голос" и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Святослава Вакарчука подозревают в сокрытии гонораров от выступлений

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Уголовное дело против бывшего главы партии "Голос" и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука возбудили на Украине.

Вакарчука подозревают в сокрытии гонораров от выступлений "Океана Эльзы". Издание "Страна.ua" уточняет, что расследование проведут по заявлению юриста Андрея Портнова.

В выписке из Единого реестра досудебных расследований сказано, что Вакарчук скрывал доходы от сделок под видом "выплат гонорара артисту". Также уточняется, что глава партии "Голос" таким способом получил почти 13 миллионов гривен (35,8 миллионов рублей).

Юрист заявил в своём Facebook, что в рамках уголовного дела будут рассмотрены средства, приобретённые Вакарчуком "от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет". Правоохранительные органы также расследуют его переводы на офшорные счета Виргинских островов.

16 мая 2019 года Вакарчук заявил, что примет участие в парламентских выборах на Украине.

12 марта 2020 года лидер группы "Окена Эльзы" ушёл с поста главы партии "голос".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/498312" frameborder="0"></iframe> Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы" о новом альбоме, политике и раздражающих факторах.Популярный украинский артист в программе "Персона"КП-ТВ

ИСТОЧНИК KP.RU