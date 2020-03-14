Президент Туркмении призвал защищаться от вируса окуриванием дымом гармалы

14 Март 2020 2020-03-14T11:03:31+03:00

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства призвал граждан страны вспомнить народное средство для борьбы инфекционными заболеваниями и защищаться от вирусов дымом гармалы.

Он также напомнил, что тысячелетиями туркмены боролись с вредными привычками и вирусными инфекциями именно традиционным окуриванием дымом растения, считающегося священным. Бердымухамедов считает, что дым от горения гармалы защитит организм от целого ряда вирусов.

- Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, - передаёт слова туркменского лидера РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

В Туркменистане не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.

Сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 14 марта за сутки в мире зафиксировано более 9 тысяч новых заболевших коронавирусом. Всего в мире 145 369 заражённых пациентов, количество жертв перешло за 5 тысяч, выздоровели 71 688.

ИСТОЧНИК KP.RU