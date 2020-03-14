2020-03-14T13:02:01+03:00
Спорт

Ребенок взял автограф у игрока НБА Руди Робера и заразился коронавирусом

У второклассника оказался положительный тест на covid-19
Юлия Кекова
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Сократить риск заболевания коронавирусом может тщательное мытье рук.Сократить риск заболевания коронавирусом может тщательное мытье рук.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Взять автограф у игрока знаменитого игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - мечта многих мальчишек и даже взрослых. Однако ее исполнение может привести не только к радости, но и болезни.

Так у второклассника, взявшего автограф у центрового игрока "Юты Джаз" Руди Робера, врачи выявили коронавирус. Об этом сообщает NBC Sports.

Сообщается, что встреча профессионального французского баскетболиста с юным фанатом произошла 7 марта, перед матчем НБА между командами "Юта Джаз" и "Бостон Селтикс".

Не исключено, что мальчик мог быть инфицирован вирусом еще до контакта с Робером. Обнаружение вируса у баскетболиста на данный момент считается первым случаем в лиге.

Напомним, 12 марта, руководство Национальной баскетбольной ассоциации приняло решение приостановить сезон.

Коронавирус повлиял и на другие спортивные события. Так, жертвами вируса стали Лига чемпионов, Лига Европы, «Формула-1», НБА и НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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