2020-03-14T11:44:53+03:00
Экономика

Силуанов: Россия готовит меры, чтобы снизить урон от снижения цен на нефть и пандемии коронавируса

Глава Минфина считает, что вирус влияет на экономику больше, чем обвал стоимости чёрного золота
Ася КУЗНЕЦОВА
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Антон Силуанов отметил, что российская экономика сможет адаптироваться под спад цен нефть, а нефтегазовые компании обладают подушками безопасностиАнтон Силуанов отметил, что российская экономика сможет адаптироваться под спад цен нефть, а нефтегазовые компании обладают подушками безопасностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство России готовит предложения о поддержке отраслей, которые могут пострадать от ситуации в экономике, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Он также отметил, что российская экономика сможет адаптироваться под спад цен нефть, а нефтегазовые компании обладают подушками безопасности, которые они смогли создать за последние годы, пока стоимость нефти была высока.

Силуанов добавил, что коронавирус гораздо сильнее влияет на экономику, поскольку проблема пандемии проникает сразу во многие отрасли, в том числе туризм и торговлю.

Ранее сайт kp.ru приводил слова Силуанова о том, что Россия готова к снижению цен на нефть на мировом рынке гораздо лучше других стран с большой долей доходов от добычи сырья. Он также счиатет, что у государства достаточно ресурсов для обеспечения всех планов в рамках бюджетной политики.

Министр финансов напомнил, что многие критиковали бюджетную политику, в частности, резервов за счет нефтегазовых доходов, но теперь их достаточно, чтобы обеспечить бюджетные параметры и стабильность на финансовых рынках.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

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