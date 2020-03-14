Силуанов: Россия готовит меры, чтобы снизить урон от снижения цен на нефть и пандемии коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T11:44:53+03:00

Антон Силуанов отметил, что российская экономика сможет адаптироваться под спад цен нефть, а нефтегазовые компании обладают подушками безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минфина считает, что вирус влияет на экономику больше, чем обвал стоимости чёрного золота

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Правительство России готовит предложения о поддержке отраслей, которые могут пострадать от ситуации в экономике, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Он также отметил, что российская экономика сможет адаптироваться под спад цен нефть, а нефтегазовые компании обладают подушками безопасности, которые они смогли создать за последние годы, пока стоимость нефти была высока.

Силуанов добавил, что коронавирус гораздо сильнее влияет на экономику, поскольку проблема пандемии проникает сразу во многие отрасли, в том числе туризм и торговлю.

Ранее сайт kp.ru приводил слова Силуанова о том, что Россия готова к снижению цен на нефть на мировом рынке гораздо лучше других стран с большой долей доходов от добычи сырья. Он также счиатет, что у государства достаточно ресурсов для обеспечения всех планов в рамках бюджетной политики.

Министр финансов напомнил, что многие критиковали бюджетную политику, в частности, резервов за счет нефтегазовых доходов, но теперь их достаточно, чтобы обеспечить бюджетные параметры и стабильность на финансовых рынках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU