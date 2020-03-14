2020-03-14T12:52:41+03:00
Общество

Москвичей в субботу, 14 марта, ждёт похолодание

Ночью температура опустится ниже нуля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Снижение температуры ниже нуля и облачная погода с осадками, а также гололедица ожидает москвичей 14 мартаСнижение температуры ниже нуля и облачная погода с осадками, а также гололедица ожидает москвичей 14 мартаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Снижение температуры ниже нуля и облачная погода с осадками, а также гололедица ожидает москвичей 14 марта.

- Сегодня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние приближающийся с запада холодный фронт. Погода облачная, в начале дня с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди, к вечеру переходящие в снег, - сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он также заявил, что при температуре + 4 ... +6 в Москве и +2 ... +7 в области, к вечеру столицу ждёт похолодание до 0 ... -2. В Подмосковье возможно снижение температуры до -4.

Ветер будет порывистый, появится гололедица. Атмосферное давление к вечеру снизится до 734 мм ртутного столба.

13 марта, как сообщал сайт kp.ru, на Москву обрушился ураганный ветер. Все городские службы были переведены на усиленный режим работы, власти просили обходить шаткие констуркции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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