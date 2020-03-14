Фигурантам дела Абызова изменили обвинение с участия в преступном сообществе на его создание

14 Март 2020 2020-03-14T14:24:39+03:00

Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, незаконном предпринимательстве, а также в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Следственный комитет России ужесточил обвинение фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, переквалифицировав его с участия в преступном сообществе на создание его.

- Фигурантам уголовного дела перепредъявили обвинение, ужесточив его с ч. 2 на ч. 1 статьи 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества"), - сообщил ТАСС адвокат гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова Григорий Иванищев.

До этого им грозило лишение свободы сроком до 10 лет, по новому обвинению они могут получить от 12 до 20 лет колонии.

Защита утверждает, что следствие ужесточило обвинение, чтобы увеличить арест на срок более года, так как изменения в деле делают его особо тяжким.

Также адвокат заявляет, что обвиняемые не меняют своей позиции и не признают вину, все они не понимают сути выдвинутых обвинений, а следствие не может им разъяснить уже год.

Сайт kp.ru сообщал, что весной 2019 года СК обвинил Михаила Абызова в том, что он с 2011 по 2014 год, являясь владельцем нескольких оффшорных организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Также он обвиняется в производстве и передаче электроэнергии в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путём обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Обе компании производили электроэнергию в Новосибирской области. У них Абызов похитил 4 миллиарда рублей и вывел их за рубеж.

На сайте также писали, что Абызов в СИЗО женится на стюардессе Валентине Григорьевой.

ИСТОЧНИК KP.RU