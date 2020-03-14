2020-03-14T15:08:37+03:00
Общество

МЧС предостерегает москвичей о порывистом ветре, гололедице и дожде со снегом

С 19:00 до 2:00 столицу ждёт метель и похолодание
Ася КУЗНЕЦОВА
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МЧС просит пешеходов избегать шатких конструкций и не стоять рядом с рекламными щитамиМЧС просит пешеходов избегать шатких конструкций и не стоять рядом с рекламными щитамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москву в субботу, 14 марта, ожидает гололедица и порывистый ветер до 20 м/с. Также в столицу придёт дождь со снегом.

МЧС просит пешеходов избегать шатких конструкций и не стоять рядом с рекламными щитами. Экстренные службы также предупреждают, что не стоит укрываться под деревьями.

Все указанные изменения в погоде произойдут с 19:00 14 марта до 2:00 15 марта, уточняет Росгидрометцентр. Помимо метели, температура в Москве опустится ниже нуля, сообщает ТАСС.

В главном управлении МЧС также призывают не оставлять автомобили около деревьев, водителям рекомендуют снизить скорость и сохранять дистанцию, а также не совершать опасных манёвров.

Ранее сайт kp.ru писал об обрушившемся на столицу ураганном ветре. 13 марта он повалил более 70 деревьев, повредив около 20 автомобилей. Все городские службы были переведены на усиленный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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