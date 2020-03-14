МЧС предостерегает москвичей о порывистом ветре, гололедице и дожде со снегом

14 Март 2020 2020-03-14T15:08:37+03:00

МЧС просит пешеходов избегать шатких конструкций и не стоять рядом с рекламными щитами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 19:00 до 2:00 столицу ждёт метель и похолодание

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Москву в субботу, 14 марта, ожидает гололедица и порывистый ветер до 20 м/с. Также в столицу придёт дождь со снегом.

МЧС просит пешеходов избегать шатких конструкций и не стоять рядом с рекламными щитами. Экстренные службы также предупреждают, что не стоит укрываться под деревьями.

Все указанные изменения в погоде произойдут с 19:00 14 марта до 2:00 15 марта, уточняет Росгидрометцентр. Помимо метели, температура в Москве опустится ниже нуля, сообщает ТАСС.

В главном управлении МЧС также призывают не оставлять автомобили около деревьев, водителям рекомендуют снизить скорость и сохранять дистанцию, а также не совершать опасных манёвров.

Ранее сайт kp.ru писал об обрушившемся на столицу ураганном ветре. 13 марта он повалил более 70 деревьев, повредив около 20 автомобилей. Все городские службы были переведены на усиленный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU