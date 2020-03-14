Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19
Коронавирус COVID-19 в своем развитии проходит четыре основных этапа. Об этом рассказал главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин.
В интервью RT специалист сообщил, что первый этап «Вирусемия» длится от семи до девяти дней и представляет собой простуду без особых симптомов. В период с девяти до 14 дней появляется пневмония, которая поражает эпителиальные клетки организма. В этот период в пространстве дыхательных путей происходит «колонизация микроорганизмов, бактерий», которая может привести к третьему этапу - дистресс-синдрому.
На третьем этапе пациент может не справиться с самостоятельным дыханием и ему потребуется искусственная вентиляция легких. Далее наступает иммуносупрессия, когда инфекция снижает как приобретённый, так и врождённый иммунитет, а в организме могут начать развиваться синегнойная палочка и грибы.
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По последним данным, в мире зафиксировано более 146 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели более 72 тысяч, жертвами инфекции стали свыше 5 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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