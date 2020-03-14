Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19

14 Март 2020 2020-03-14T15:53:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус COVID-19 в своем развитии проходит четыре основных этапа. Об этом рассказал главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин.

В интервью RT специалист сообщил, что первый этап «Вирусемия» длится от семи до девяти дней и представляет собой простуду без особых симптомов. В период с девяти до 14 дней появляется пневмония, которая поражает эпителиальные клетки организма. В этот период в пространстве дыхательных путей происходит «колонизация микроорганизмов, бактерий», которая может привести к третьему этапу - дистресс-синдрому.

На третьем этапе пациент может не справиться с самостоятельным дыханием и ему потребуется искусственная вентиляция легких. Далее наступает иммуносупрессия, когда инфекция снижает как приобретённый, так и врождённый иммунитет, а в организме могут начать развиваться синегнойная палочка и грибы.

Ранее врачи Гонконга назвали тяжёлые последствия коронавируса. Так некоторые могут страдать от удушья при быстрой ходьбе и нарушений в работе лёгких

По последним данным, в мире зафиксировано более 146 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели более 72 тысяч, жертвами инфекции стали свыше 5 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ВАЖНО

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Виктор Малеев – признанный эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист Виктор Малеев работал в очагах опасных инфекций – таких как холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Именно Виктор Васильевич Малеев помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы.

Эксперт поделился с читателями "Комсомолки" своими правилами профилактики новой болезни - коронавируса. Приводим их полностью от первого лица (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU