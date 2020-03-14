14 Март 2020 2020-03-14T16:34:07+03:00

Более десяти ракет упали на военную базу США и Великобритании в Ираке Фото: REUTERS

В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека

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Военная база Эт-Таджи на севере Багдада, где дислоцируются войска международной коалиции, возглавляемой США, подверглась повторной ракетной атаке.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, на территорию базы упало более десятка снарядов класса «катюша». В результате пострадали по меньшей мере два человека.

На текущей недели американские военные объекты в Ираке уже подвергались ракетному обстрелу. 11 марта, по базе коалиции «Кэмп-Тадж» в Ираке было запущено около полутора десятков ракет. Жертвами атаки стали трое военнослужащих – два американца и британец, еще 12 человек получили ранения.

В ответ 12 марта, Соединенные Штаты нанесли точечные удары по пяти складам с оружием, которые принадлежат группировке «Катаиб Хезболлах». Американские военные также запустили ракету по сирийскому городу Бу-Кемаль на границе с Ираком.

ИСТОЧНИК KP.RU