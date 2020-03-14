ОАЭ приостановят выдачу виз из-за распространения коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T17:48:25+03:00

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Со вторника, 17 марта, Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают выдачу любых виз. Ограничения не затронут только дипломатов.

Такое решение было принято в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус нового типа пандемией.

«ОАЭ перестают временно выдавать любые визы для всех, за исключением владельцев дипломатических паспортов, с 17 марта в рамках превентивных мер и рекомендаций ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса, что делает поездки людей в это время чрезвычайно опасными», - говорится в сообщении Федерального управления по регистрации и гражданства.

Власти Катара приостановили выдачу виз в аэропорту Дохи гражданам Италии, Франции, Германии и Испании, а также Судана. Ранее о приостановке выдачи виз по прилету в аэропорт сообщили власти Шри-Ланки. Чехия перестала выдавать шенгенские визы и закрыла свои границы для иностранцев из «зон риска». Выдачу шенгенских виз также приостанавливают посольства и консульства Австрии.

ИСТОЧНИК KP.RU