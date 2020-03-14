В Лондоне у новорожденного выявлен коронавирус

14 Март 2020 2020-03-14T17:58:54+03:00

Пока врачи не утверждают мог ли вирус передаться ребенку, когда он был в утробе, или же после рождения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Великобритании врачи зафиксировали случай заражения коронавирусом новорожденного.

Сообщается, что жительница Лондона с симптомами пневмонии была госпитализирована еще до родов. Медики обследовали роженицу и младенца и установили, что они оба больны вирусом covid-19. Роды проходили в больнице Северного Миддлсекса.

В настоящее время ребенок проходит лечение в больнице North Middlesex. Женщина находится в более тяжелом состоянии. Врачи поместили ее в специализированную больницу.

Пока врачи не утверждают мог ли вирус передаться ребенку, когда он был в утробе, или же после рождения, пишет издание Daily Mail.

Согласно последним данным, число заболевших в Великобритании достигает 800 человек, 10 - умерли, 12 - выздоровели.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в Китае еще в ноябре 2019 года. Теперь инфекция распространилась и в других странах.

Врачи считают, что беременные могут быть восприимчивы к коронавирусу так же, как и другие категории населения - не больше, ни меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU