В Лондоне у новорожденного выявлен коронавирус
В Великобритании врачи зафиксировали случай заражения коронавирусом новорожденного.
Сообщается, что жительница Лондона с симптомами пневмонии была госпитализирована еще до родов. Медики обследовали роженицу и младенца и установили, что они оба больны вирусом covid-19. Роды проходили в больнице Северного Миддлсекса.
В настоящее время ребенок проходит лечение в больнице North Middlesex. Женщина находится в более тяжелом состоянии. Врачи поместили ее в специализированную больницу.
Пока врачи не утверждают мог ли вирус передаться ребенку, когда он был в утробе, или же после рождения, пишет издание Daily Mail.
Согласно последним данным, число заболевших в Великобритании достигает 800 человек, 10 - умерли, 12 - выздоровели.
Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в Китае еще в ноябре 2019 года. Теперь инфекция распространилась и в других странах.
Врачи считают, что беременные могут быть восприимчивы к коронавирусу так же, как и другие категории населения - не больше, ни меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU
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