«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

14 Март 2020 2020-03-14T18:18:25+03:00

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Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога Киева с республиками Донбасса.

Экс-глава незалежной напомнил депутату, что Донецкая и Луганская народные республики являются признанными и равными субъектами Минских соглашений, а также обратил внимание на то, что документы были подписаны при президентстве Петра Порошенко.

Кравчук отметил, что ДНР и ЛНР подписывали документы ни как частные лица, однако Геращенко попыталась его перебить и утверждала, что «Россия пригласила их как частных лиц».

«Слушай, какое частное лицо подписывает документ? Мы что, с ума сошли? Вы с ума сошли?», - возмутился президент.

В свою очередь депутат заявила, что «все это придумал» президент России Владимир Путин, а Украина «переиграла тогда, а сегодня она сдала свои дипломатические позиции».

«Что она переиграла? Кого вы хотите обдурить? (...) Если поставлены подписи под документами, акцентирую, эти подписи имеют равную силу», - ответил ей Кравчук.

Напомним, накануне Украинские националисты сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом. Советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо был вынужден завершить мероприятия после того, как радикалы обматерили его и начали толкать к выходу, но политик заявил, что радикалы не остановят движение к миру

ИСТОЧНИК KP.RU