2020-03-14T19:15:29+03:00
Общество

«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни» стендап-комик Долгополов решил вернуться в Россию

Комик рассказал, что ему было бы тяжело интегрироваться в новое общество с «призрачными комедийными перспективами»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни» стендап-комик Долгополов решил вернуть в Россию«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни» стендап-комик Долгополов решил вернуть в РоссиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Стендап-комик Александр Долгополов, в отношении которого была начата проверка на предмет оскорбления чувств верующих, принял решение вернуться в Россию. Об этом комик сообщил в инстаграме.

В своем заявлении он рассказал, что уже два месяца путешествует по Европе и за это время понял, что «сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России».

Долгополов рассказал, что хотел отправиться в Штаты, где, по его словам, «самая качественная комедия современности». Однако документы на американскую визу он подавал через Израиль, где на данный момент при прибытии необходимо остаться на двухнедельном карантине.

«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека (...) я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», - заключил стендапер.

Напомним, комик покинул Россию в конце января после того, как правоохранители обратились в петербургский стендап-клуб HopHead, где был записан ролик под названием «Александр Долгополов - новый час шуток», и попросили предоставить информацию об артисте. Он заявил, что вернется в страну, если полиция решит не возбуждать уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU

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