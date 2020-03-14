2020-03-14T19:26:30+03:00
Общество

Песков: Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные визиты

Ранее российское правительство рекомендовало воздержаться от путешествий за границу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Песков: Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные визитыПесков: Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные визитыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ближайшие время президент России Владимир Путин не планирует совершать зарубежные визиты. Об этом сообщил пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Нет, не планирует», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Сайт kp.ru писал, что ранее российские власти уже предложили федеральным органам исполнительной власти отменить намеченные заграничные командировки и поездки в личных целях. На заседании в субботу, 14 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «эта рекомендация должна относиться ко всем» и попросил россиян сократить все поездки за рубеж, включая командировки. В своей речи глава кабмина также сообщил, что будет усилен контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах. Проверять будут как российских граждан, так и иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США внесли в «черный список» две российские компании
Трамп сообщил, что сделал тест на коронавирус COVID-19, но результаты пока неизвестны
Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России
Песков: Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные визиты
«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни» стендап-комик Долгополов решил вернуться в Россию
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран из-за коронавируса
«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
В Лондоне у новорожденного выявлен коронавирус
ОАЭ приостановят выдачу виз из-за распространения коронавируса
Правительство Испании запрещает все перемещения внутри городов страны
Более десяти ракет упали на военную базу США и Великобритании в Ираке
РПЦ не будет отменять богослужения из-за распространения коронавируса
Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19
"РЖД" отменяет поезда в Берлин и Париж из-за коронавируса
Украина собирается эвакуировать своих граждан из Италии
МЧС предостерегает москвичей о порывистом ветре, гололедице и дожде со снегом