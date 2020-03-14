Песков: Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные визиты

14 Март 2020 2020-03-14T19:26:30+03:00

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В ближайшие время президент России Владимир Путин не планирует совершать зарубежные визиты. Об этом сообщил пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Нет, не планирует», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Сайт kp.ru писал, что ранее российские власти уже предложили федеральным органам исполнительной власти отменить намеченные заграничные командировки и поездки в личных целях. На заседании в субботу, 14 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «эта рекомендация должна относиться ко всем» и попросил россиян сократить все поездки за рубеж, включая командировки. В своей речи глава кабмина также сообщил, что будет усилен контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах. Проверять будут как российских граждан, так и иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU