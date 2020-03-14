США внесли в «черный список» две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в «черный список» две российские компании: «Авилон», которая продает автомобили, и «Техномар», торгующая гидрографическим и океанографическим оборудованием.
Теперь организациям запрещен экспорт товаров и услуг в Штаты, а вести бизнес с ними американские фирмы смогут только после получения разрешения от Минторга.
В решении ведомства говорится, что российские компании действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США», при этом не уточняется, что именно не устраивает Вашингтон.
В «черный список» также попали ряд компаний из нескольких стран, в том числе Франции, ОАЭ, Ливана, Ирана и Пакистана.
Напомним, что в начале марта США исключили из санкционных списков две российские компании. Ограничения были введены еще в июне 2017 года в связи с развитием ядерной программы Северной Кореи.
ИСТОЧНИК KP.RU