2020-03-14T21:10:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В США могут ограничить поездки внутри страны из-за коронавируса

Также американские власти ужесточили режим въезда в страну
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США могут ограничить поездки внутри страны из-за коронавирусаВ США могут ограничить поездки внутри страны из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность ввести ограничения на поездки внутри страны из-за распространения коронавируса нового типа. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Да, особенно в определенных местах», - сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Более того вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс, что под запрет на въезд в США с понедельника, 16 марта, попадают Великобритании и Ирландии. Ранее такие ограничения были введены в отношении стран Шенгенской зоны.

Напомним, в связи с распространением COVID-19 в Штатах Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, которое позволит федеральному правительству без лишней бюрократии направить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях.

На данный момент в Штатах зарегистрированы почти 3 тысячи заражений коронавирусом, жертвами заболевания стали по меньшей мере 49 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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