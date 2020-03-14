В США могут ограничить поездки внутри страны из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T21:10:11+03:00

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Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность ввести ограничения на поездки внутри страны из-за распространения коронавируса нового типа. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Да, особенно в определенных местах», - сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Более того вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс, что под запрет на въезд в США с понедельника, 16 марта, попадают Великобритании и Ирландии. Ранее такие ограничения были введены в отношении стран Шенгенской зоны.

Напомним, в связи с распространением COVID-19 в Штатах Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, которое позволит федеральному правительству без лишней бюрократии направить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях.

На данный момент в Штатах зарегистрированы почти 3 тысячи заражений коронавирусом, жертвами заболевания стали по меньшей мере 49 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU