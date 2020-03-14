2020-03-14T21:46:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании: число погибших выросло до 190

За сутки количество заболевших COVID увеличилось почти на 1,5 тысячи
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Испании: число погибших выросло до 190Коронавирус в Испании: число погибших выросло до 190Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Испании зафиксировано более 5,7 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки количество заболевших COVID-19 выросло почти на 1,5 тысячи. Жертвами заболевания стали по меньшей мере 190 человек. Об этом испанские власти.

Примерно половина (2,9 тысячи) случаев заболевания приходится на столицу страны Мадрид. На фоне эпидемии власти отменяют массовые мероприятия, а испанское автономное сообщество Каталония закрыло свои границы.

Напомним, в субботу, 14 марта, правительство Испании приняло решение максимально ограничить передвижение внутри городов. Для предотвращения распространения коронавируса жителям запретили все поездки, которые не являются форс-мажорными. Граждане могут ходить на работу, а также за продуктами питания, фармацевтическими препаратами и предметами первой необходимости, но только по дорогам общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Испании: число погибших выросло до 190
Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за распространения коронавируса
В США могут ограничить поездки внутри страны из-за коронавируса
Между тюрьмой и коронавирусом: Порошенко намерен срочно вернуться на Украину
Россияне стали меньше жаловаться на медицину
США внесли в «черный список» две российские компании
Трамп сообщил, что сделал тест на коронавирус COVID-19, но результаты пока неизвестны
Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России
Песков: Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные визиты
«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни» стендап-комик Долгополов решил вернуться в Россию
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран из-за коронавируса
«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
В Лондоне у новорожденного выявлен коронавирус
ОАЭ приостановят выдачу виз из-за распространения коронавируса
Правительство Испании запрещает все перемещения внутри городов страны
Более десяти ракет упали на военную базу США и Великобритании в Ираке
РПЦ не будет отменять богослужения из-за распространения коронавируса
Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19
"РЖД" отменяет поезда в Берлин и Париж из-за коронавируса
Украина собирается эвакуировать своих граждан из Италии
МЧС предостерегает москвичей о порывистом ветре, гололедице и дожде со снегом