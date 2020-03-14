Коронавирус в Испании: число погибших выросло до 190

14 Март 2020 2020-03-14T21:46:47+03:00

За сутки количество заболевших COVID увеличилось почти на 1,5 тысячи

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В Испании зафиксировано более 5,7 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки количество заболевших COVID-19 выросло почти на 1,5 тысячи. Жертвами заболевания стали по меньшей мере 190 человек. Об этом испанские власти.

Примерно половина (2,9 тысячи) случаев заболевания приходится на столицу страны Мадрид. На фоне эпидемии власти отменяют массовые мероприятия, а испанское автономное сообщество Каталония закрыло свои границы.

Напомним, в субботу, 14 марта, правительство Испании приняло решение максимально ограничить передвижение внутри городов. Для предотвращения распространения коронавируса жителям запретили все поездки, которые не являются форс-мажорными. Граждане могут ходить на работу, а также за продуктами питания, фармацевтическими препаратами и предметами первой необходимости, но только по дорогам общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU