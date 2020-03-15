Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с коронавирусом в мире

15 Март 2020 2020-03-15T04:08:31+03:00

Еще одной темой разговора президента США с британским премьером стал ракетный обстрел базы Эт-Таджи в Ираке

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В субботу британский премьер Борис Джонсон по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом актуальные вопросы – ситуацию с «китайским» коронавирусом COVID-19 и ракетный обстрел базы Эт-Таджи на севере Багдада, где дислоцируются войска международной коалиции в Ираке.

В ходе телефонной беседы Борис Джонсон и Дональд Трамп «подчеркнули важность международной координации усилий для того, чтобы ускорить разработку вакцины и не допустить экономических потрясений в жизни граждан», говорится в сообщении пресс-службы канцелярии главы правительства Великобритании.

Карта распространения коронавируса

Говоря же об атаке на военную базу в Багдаде, собеседники заявили, что британские и американские военные готовы «стоять в Ираке плечом к плечу, чтобы помочь стране противостоять разрушительной деятельности террористов», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, база Эт-Таджи подверглась ракетной атаке 14 марта, до этого около полутора десятков ракет было запущено по другой базе коалиции, Кэмп-Тадж, в результате погибли трое военнослужащих – два американца и британец, еще 12 человек получили ранения. В ответ Штаты нанесли удары по пяти принадлежащим группировке «Катаиб Хезболлах» складам с оружием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766333" frameborder="0"></iframe> Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU