Порошенко вернулся на Украину из Испании

15 Март 2020 2020-03-15T04:29:39+03:00

Вместе с экс-президентом в Киев прилетели его дети

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Депутат Верховной рады и лидер партии «Еврпейская Солидарность» Петр Порошенко, внезапно улетевший в Испанию накануне допроса в госбюро расследований (ГБР) и возможного ареста, в ночь на воскресенье вернулся на Украину.

Причем не один: вместе с бывшим президентом Незалежной в Киев прилетели трое его детей, которых он накануне забрал из Лондона, сообщает издание Strana.ua. Отмечается, что Порошенко вернулся раньше чем планировал, прервав лечение в одной из испанских клиник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, многие были уверены, что экс-президент сбежал из страны, опасаясь ареста: по слухам, во время допроса в бюро расследований ему собирались предъявить подозрения и потребовать заключения под стражу.

Однако когда Украина объявила, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 с 17 марта «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение как минимум на две недели, беглец решил в срочном порядке лететь домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765079" frameborder="0"></iframe> Порошенко заявил о закрытии одного из уголовных дел, возбужденных против него.

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ИСТОЧНИК KP.RU