Коронавирус в Испании: ограничено передвижение внутри страны

15 Март 2020 2020-03-15T05:29:52+03:00

В субботу в Испании на 15 дней был введен режим повышенной готовности Фото: REUTERS

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С понедельника, 16 марта, жителям Испании запрещается передвигаться по стране, если на то нет крайней необходимости. Об этом объявил испанский премьер Педро Санчес после заседания Совета министров, посвященного мерам борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Он уточнил, что людям разрешается выходить из дома, чтобы покупать еду или лекарства, ходить на работу или ухаживать за беспомощными стариками и детьми, а также в случае форс-мажорных обстоятельств. Тем, кто по каким-то причинам находится не дома, можно будет вернуться по месту жительства.

В стране будут закрыты все школы и вузы, рестораны и бары, театры и музеи, спортивные и культурные центры, а также магазины – кроме продуктовых и торгующих предметами первой необходимости. Останутся открытыми также аптеки, прачечные и парикмахерские, но люди в помещениях должны стараться не приближаться друг к другу, соблюдать расстояние не менее метра. Ограничения вводятся на 15 дней на территории всей страны, сообщает газета El Pais.

По словам Педро Санчеса, чья жена, как писал сайт kp.ru, тоже заразилась коронавирусом, подчеркнул, что главная цель таких мер – остановить распространение болезни. Премьер пообещал, что власти позаботятся о стабильных поставках продуктов и медикаментов.

За минувшие сутки медики Испании зафиксировали около 1,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности в стране заболели 5753 человека, 136 из них скончались, выздоровели 517.

Карта распространения коронавируса

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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ИСТОЧНИК KP.RU