Коронавирус в США: число подтвержденных случаев заражения превысило 2,7 тысячи

15 Март 2020 2020-03-15T05:57:10+03:00

На самом деле, на территории Штатов может быть гораздо больше инфицированных

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на территории Соединенных Штатов возросло до 2795, от вызываемой им пневмонии нового типа скончались 57 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Уточняется, что инфицированы 70 репатриированных американцев, а также 2725 жителей 49 штатов страны и столичного округа Колумбия. В субботу о первых смертях из-за коронавируса в своих штатах Луизианы и Виргинии.

Между тем, как отмечает телеканал, на самом деле заразившихся может быть гораздо больше, потому что анализы на COVID-19 в больницах берут далеко не у всех пациентов.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома из-за вспышки коронавируса в мире, которую ВОЗ недавно объявила пандемией, ввел в Штатах режим чрезвычайного положения и наделил Минздрав страны дополнительными полномочиями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766333" frameborder="0"></iframe> Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU