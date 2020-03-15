Коронавирус в США: число подтвержденных случаев заражения превысило 2,7 тысячи
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на территории Соединенных Штатов возросло до 2795, от вызываемой им пневмонии нового типа скончались 57 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Уточняется, что инфицированы 70 репатриированных американцев, а также 2725 жителей 49 штатов страны и столичного округа Колумбия. В субботу о первых смертях из-за коронавируса в своих штатах Луизианы и Виргинии.
Между тем, как отмечает телеканал, на самом деле заразившихся может быть гораздо больше, потому что анализы на COVID-19 в больницах берут далеко не у всех пациентов.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома из-за вспышки коронавируса в мире, которую ВОЗ недавно объявила пандемией, ввел в Штатах режим чрезвычайного положения и наделил Минздрав страны дополнительными полномочиями.
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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