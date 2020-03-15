В Греции из-за коронавируса закроют все пляжи и горнолыжные курорты

15 Март 2020 2020-03-15T06:19:03+03:00

Такое решение греческий премьер принял для борьбы с распространением инфекции

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу, 14 марта, сообщил, что распорядился закрыть все пляжи и горнолыжные курорты, пояснив: цель такой меры – остановить распространение коронавируса COVID-2019 в стране.

«Только что я приказал закрыть завтра все организованные пляжи и горнолыжные курорты. Ситуация серьезная и требует ответственности от всех», - заявил Мицотакис.

Карта распространения коронавируса

Греческий премьер призвал соотечественников избегать многолюдных мест, а еще лучше – оставаться дома, не выходить на улицу.

«Закроем дверь перед коронавирусом и останемся внутри столько, сколько сможем», - подчеркнул глава правительства Греции.

По словам Мицотакиса, особенно осторожны должны быть люди, которые принадлежат к «уязвимым группа населения». Он подчеркнул, что «защищая себя, мы защищаем общество», передает РИА Новости.

По последним данным, в Греции подтверждены 228 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Афины отменили эстафету Олимпийского огня на территории страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU