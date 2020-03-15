Российские военные привезли в сирийскую школу продукты и канцелярские принадлежности

15 Март 2020 2020-03-15T06:53:19+03:00

Дети приняли подарки с благодарностью, рассказали в Центре по примирению враждующих сторон

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Российские военнослужащие привезли в школу сирийского города Эль-Камышлы, расположенном в провинции Хасеке на севере САР, продукты и портфели с канцелярскими принадлежностями.

Об этом в ночь на воскресенье, 15 марта, рассказал журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Гаврилов.

«На территории сирийского Заевфратья ЦПВС проводит акцию по результатам мониторинга гуманитарной обстановки комендантами постконфликтного урегулирования», - приводит его слова ТАСС.

Гаврилов отметил, что дети принимают подарки с радостью, причем некоторые из ребят даже говорят «спасибо» по-русски, а другие «показывают знаки уважения и благодарности».

Отмечается, что местные школы, несмотря на переполненные классы и острую нехватку учителей, продолжают принимать детей беженцев из провинций, где идут боевые действия, в том числе и из Алеппо.

Ранее военный корреспондент «КП» Александр Коц рассказал о новом обострении на Ближнем Востоке и о ситуации в сирийской провинции Идлиб.

ИСТОЧНИК KP.RU