Коронавирус в Южной Корее: число заразившихся превысило 8,1 тысячи

15 Март 2020 2020-03-15T08:34:25+03:00

В Южной Корее впервые с 21 февраля число новых случаев заражения за сутки составило менее 100 Фото: REUTERS

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Медики Южной Кореи, куда переместился очаг «китайского» коронавируса COVID-2019 из КНР, за сутки зафиксировали 76 новых случаев заражения (для сравнения: в Китае за сутки – 20 новых инфицированных). Таким образом, общее число зараженных в стране возросло до 8162, причем более шести тысяч из них – в городе Тэгу, где заболевание начало распространяться после мероприятий местной секты Синчхончжи.

Стоит отметить, что с 21 февраля в Южной Корее впервые за сутки зарегистрировано менее 100 новых случаев заражения. За день в южнокорейских больницах от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались еще три человека, а сначала вспышки заболевания умерли 75 пациентов. Выздоровели в общей сложности 834 больных, в субботу из больниц выписались 120 человек.

Такие данные по состоянию на 15 марта обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU