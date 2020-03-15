Коронавирус в Южной Корее: число заразившихся превысило 8,1 тысячи
Медики Южной Кореи, куда переместился очаг «китайского» коронавируса COVID-2019 из КНР, за сутки зафиксировали 76 новых случаев заражения (для сравнения: в Китае за сутки – 20 новых инфицированных). Таким образом, общее число зараженных в стране возросло до 8162, причем более шести тысяч из них – в городе Тэгу, где заболевание начало распространяться после мероприятий местной секты Синчхончжи.
Стоит отметить, что с 21 февраля в Южной Корее впервые за сутки зарегистрировано менее 100 новых случаев заражения. За день в южнокорейских больницах от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались еще три человека, а сначала вспышки заболевания умерли 75 пациентов. Выздоровели в общей сложности 834 больных, в субботу из больниц выписались 120 человек.
Такие данные по состоянию на 15 марта обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.
Карта распространения коронавируса
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как не заразиться коронавирусом: все главные правила
Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»