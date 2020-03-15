2020-03-15T07:42:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Психолог объяснил, почему русские меньше европейцев боятся коронавируса

По мнению Михаила Хорса, многие россияне имеют тяжелый опыт, и инфекция для них - не самое страшное
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отсутствию страха у россиян перед коронавирусом нашли объяснениеОтсутствию страха у россиян перед коронавирусом нашли объяснениеФото: REUTERS
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Россияне гораздо меньше европейцев переживают по поводу нового типа коронавируса не только из-за того, что у нас в стране не так много зараженных, но и из-за наличия тяжелого жизненного опыта. Такое мнение озвучил опытный психолог Михаил Хорс.

Он прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором запечатлен поход жителей испанской Валенсии за покупками. В аптеках этого города практически закончились маски, и люди стали надевать целлофановые пакеты на головы. Один из таких инцидентов снял на видео россиян. Сам он признался, что не собирается носить не только пакеты, но и медицинские маски.

Специалист в комментарии Nation News объяснил, что русские просто закалены неурядицами.

"Мы боимся в целом меньше, у нас опыт. За последние 20 лет нам было и есть нечего в стране — конец 80-х-начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма. И то кризис у нас серьезный; например, я помню, 2008-й, когда все цены резко подпрыгнули в несколько раз. В общем, мы более опытные, как общество", - сказал психолог.

При этом он добавил, что молодое поколение - россияне от 15 до 25 лет, а иногда и немного старше - испытывают больше страхов, потому что их ограничивали от боли и суровых реалий жизни. Но все равно, боязнь коронавируса у русских меньше, чем у иностранцев.

Ранее сайт kp.ru даже писал о том, как правильно говорить с ребенком о новой инфекции, чтобы он соблюдал профилактические меры, но не пугался.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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