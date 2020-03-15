2020-03-15T09:37:09+03:00
Экономика

Экономист Дэвид Стаббс предсказал серию дефолтов в мире

Штрафы за невыплату долгов в последние годы стали ниже
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В ближайшее время несколько стран объявят дефолтВ ближайшее время несколько стран объявят дефолтФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ближайшее время еще несколько стран, помимо Ливана, объявят дефолт. Такого мнения придерживается руководитель отдела рынков J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

Экономист не стал уточнять, какие страны столкнутся с финансовыми проблемами, но напомнил, что в последние годы штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали гораздо ниже. К тому же, дефолт заботит больше тех, кто дал деньги в долг. Для стран, объявивших о невозможности выполнения обязательств, международные рынки вновь открываются уже спустя пару лет.

"Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе", — цитирует Стаббса украинский портал "Зеркало недели".

Эксперт пояснил, что если страна пытается найти средства для погашения задолженностей, то ей приходится идти на непопулярные шаги во внутренней политике.

Сайт kp.ru писал, что в последние годы дефолт предрекают Украине. На начало 2018 года размер госдолга этой страны составлял четыре пятых от всего ВВП - более 77 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом
Военные России и Турции вышли на патрулирование в Идлибе
ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Врачи рассказали, чем опасен сон в транспорте
Мировой валютный рынок будет восстанавливаться до 1,5 лет
Экономист Дэвид Стаббс предсказал серию дефолтов в мире
Дело в зажарке: шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
Курц назвал коронавирус крупнейшим вызовом для Австрии со времен Второй мировой
Психолог объяснил, почему русские меньше европейцев боятся коронавируса
Коронавирус в Южной Корее: число заразившихся превысило 8,1 тысячи
Российские военные привезли в сирийскую школу продукты и канцелярские принадлежности
В Греции из-за коронавируса закроют все пляжи и горнолыжные курорты
Коронавирус в США: число подтвержденных случаев заражения превысило 2,7 тысячи
Коронавирус в Испании: ограничено передвижение внутри страны
Порошенко вернулся на Украину из Испании
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с коронавирусом в мире
Жена испанского премьера Педро Санчеса заразилась коронавирусом
Тест показал: у Трампа коронавируса нет
ВОЗ: Вне Китая коронавирусом заразились свыше 61 тысячи человек
Каннский фестиваль могут отменить из-за коронавируса
Диего Марадону изолировали от футболистов из-за коронавируса
Украинские радикалы из ракетниц обстреляли посольство России в Киеве
Несколько аварий на МКАД: столкнулись 11 машин
В Израиле будут использовать «антитеррористические технологии» для борьбы с коронавирусом
Коронавирус в Италии: за сутки в стране умерли 175 человек
Россия временно закрывает границу с Польшей и Норвегией
Коронавирус в Испании: число погибших выросло до 190