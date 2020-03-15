Экономист Дэвид Стаббс предсказал серию дефолтов в мире

15 Март 2020 2020-03-15T09:37:09+03:00

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В ближайшее время еще несколько стран, помимо Ливана, объявят дефолт. Такого мнения придерживается руководитель отдела рынков J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

Экономист не стал уточнять, какие страны столкнутся с финансовыми проблемами, но напомнил, что в последние годы штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали гораздо ниже. К тому же, дефолт заботит больше тех, кто дал деньги в долг. Для стран, объявивших о невозможности выполнения обязательств, международные рынки вновь открываются уже спустя пару лет.

"Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе", — цитирует Стаббса украинский портал "Зеркало недели".

Эксперт пояснил, что если страна пытается найти средства для погашения задолженностей, то ей приходится идти на непопулярные шаги во внутренней политике.

Сайт kp.ru писал, что в последние годы дефолт предрекают Украине. На начало 2018 года размер госдолга этой страны составлял четыре пятых от всего ВВП - более 77 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU