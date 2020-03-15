2020-03-15T09:52:20+03:00
Экономика

Мировой валютный рынок будет восстанавливаться до 1,5 лет

Коронавирус сильно ударит по экономике многих стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Названы сроки полного восстановления валютного рынкаНазваны сроки полного восстановления валютного рынкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Убытки от коронавируса Covid-19 могут превысить 0,5% мирового ВВП, что ощутимо ударит по экономике многих стран. Однако, по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, реакция рынков выглядит излишне панической.

"Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок", - цитирует "Российская газета" эксперта.

По его мнению, реакция властей РФ получилась достаточно сдержанной. Минфин и Центробанк прекратили покупки в резервы, но все ждут решений по ставке. Регулятор признает, что шок на валютном рынке приведет к росту инфляции, но значительных изменений ждать не стоит.

А вот Федеральная резервная система США неожиданно снизила ставку и расширила лимиты операций репо в 15 раз, что говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке страны.

"Есть мнение, что рынок вступает в фазу медвежьего тренда, который продлится достаточно долго. И здесь уже ситуация во-многом будет зависеть и от мер поддержки экономики со стороны монетарных властей", - считает Ващенко.

Сайт kp.ru писал, что ранее другой эксперт предсказал скорый дефолт ряда стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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