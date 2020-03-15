Коронавирус выявлен еще в двух странах
Случаи заражения впервые зафиксировали в Узбекистане и Экваториальной Гвинее
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В Узбекистане и Экваториальной Гвинее впервые выявили коронавирус. В первом случае инфекционное заболевание Covid-19 нашли у прибывшей из Франции в Ташкент женщины. Она вернулась в страну 11 марта.
В Африке же коронавирус подхватила 42-летняя гражданка республики, прилетевшая в Малабо из Мадрида. Информацию о заражении в воскресенье, 15 марта, подтвердили министерства здравоохранения обеих стран.
Меры профилактики вирусных инфекций.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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