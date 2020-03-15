2020-03-15T11:28:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус выявлен еще в двух странах

Случаи заражения впервые зафиксировали в Узбекистане и Экваториальной Гвинее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Узбекистане и Экваториальной Гвинее впервые выявили коронавирус. В первом случае инфекционное заболевание Covid-19 нашли у прибывшей из Франции в Ташкент женщины. Она вернулась в страну 11 марта.

В Африке же коронавирус подхватила 42-летняя гражданка республики, прилетевшая в Малабо из Мадрида. Информацию о заражении в воскресенье, 15 марта, подтвердили министерства здравоохранения обеих стран.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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