2020-03-15T13:31:10+03:00
Политика

"Нахамил и уехал": Порошенко сорвался на журналистов по прилету в Киев

Бывшему президенту Украины очень не понравились вопросы о том, зачем он уезжал из страны [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские журналисты решили встретить бывшего президента Украины Петра Порошенко в аэропорту Киева, но сам политик такой жест не оценил. Экс-глава государства нахамил поджидавшим его ночью представителям СМИ, отказался отвечать на их вопросы и быстро укатил в темноту на своем черном Mercedes.

Корреспондент издания "Страна.ua" попытался узнать у Петра Порошенко, с какой целью он покидал страну и почему не появился на допросе в Госбюро расследований. На это бывший президент ответил ему фразой "До свидания", а телохранители попыталась преградить съемочной команде путь, объясняя свои действия тем, что улица - "это сейчас охраняемая территория".

"Вы должны прекратить работать на страну-агрессора", - добавил Порошенко.

При этом даже не стал слушать уверения журналиста в обратном.

"Нахамил и уехал", — прокомментировали журналисты издания ситуацию в соцсетях.

К слову, вместе с Порошенко из Испании на Украину вернулись трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Все они были в медицинских масках.

Порошенко вернулся в Киев из охваченной коронавирусом Испании.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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