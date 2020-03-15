"Нахамил и уехал": Порошенко сорвался на журналистов по прилету в Киев
Украинские журналисты решили встретить бывшего президента Украины Петра Порошенко в аэропорту Киева, но сам политик такой жест не оценил. Экс-глава государства нахамил поджидавшим его ночью представителям СМИ, отказался отвечать на их вопросы и быстро укатил в темноту на своем черном Mercedes.
Корреспондент издания "Страна.ua" попытался узнать у Петра Порошенко, с какой целью он покидал страну и почему не появился на допросе в Госбюро расследований. На это бывший президент ответил ему фразой "До свидания", а телохранители попыталась преградить съемочной команде путь, объясняя свои действия тем, что улица - "это сейчас охраняемая территория".
"Вы должны прекратить работать на страну-агрессора", - добавил Порошенко.
При этом даже не стал слушать уверения журналиста в обратном.
"Нахамил и уехал", — прокомментировали журналисты издания ситуацию в соцсетях.
К слову, вместе с Порошенко из Испании на Украину вернулись трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Все они были в медицинских масках.
Порошенко вернулся в Киев из охваченной коронавирусом Испании.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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