В аэропорту "Домодедово" задержали неадекватного полуголого мужчину
В московском аэропорту "Домодедово" сотрудники правоохранительных органов задержали полуголого авиадебошира. Видео, как мужчину с оголенным торсом ведут через зал воздушной гавани, появилось в социальных сетях.
Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО, подполковник внутренней службы Елена Бабанова в настоящее время на пассажира составили протокол - его привлекли к административной ответственности по статье мелкое хулиганство.
Бабанова уточнила, что в дежурную часть в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о необходимости прибытия наряда правоохранителей в зал прилета международных авиалиний к пункту пограничного контроля. Там один из мужчин вел себя крайне неадекватно.
По прибытию сотрудники транспортной полиции увидели, как сильно пьяный пассажир с голым торсом громко спорит и ругается с представителем погранслужбы. 37-летний житель столицы отказывался проследовать с полицейскими и всячески сопротивлялся. Возможно, быстро "идти под ручки" ему мешал переизбыток алкоголя в крови.
Пассажир разделся в "Домодедово" и закатил скандал.
ИСТОЧНИК KP.RU