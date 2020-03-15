В аэропорту "Домодедово" задержали неадекватного полуголого мужчину

15 Март 2020 2020-03-15T14:50:09+03:00

Пассажир закатил скандал и не хотел следовать с полицейскими в участок [видео]

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В московском аэропорту "Домодедово" сотрудники правоохранительных органов задержали полуголого авиадебошира. Видео, как мужчину с оголенным торсом ведут через зал воздушной гавани, появилось в социальных сетях.

Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО, подполковник внутренней службы Елена Бабанова в настоящее время на пассажира составили протокол - его привлекли к административной ответственности по статье мелкое хулиганство.

Бабанова уточнила, что в дежурную часть в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о необходимости прибытия наряда правоохранителей в зал прилета международных авиалиний к пункту пограничного контроля. Там один из мужчин вел себя крайне неадекватно.

По прибытию сотрудники транспортной полиции увидели, как сильно пьяный пассажир с голым торсом громко спорит и ругается с представителем погранслужбы. 37-летний житель столицы отказывался проследовать с полицейскими и всячески сопротивлялся. Возможно, быстро "идти под ручки" ему мешал переизбыток алкоголя в крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766504" frameborder="0"></iframe> Пассажир разделся в "Домодедово" и закатил скандал.

ИСТОЧНИК KP.RU