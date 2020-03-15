2020-03-15T14:50:09+03:00
Происшествия

В аэропорту "Домодедово" задержали неадекватного полуголого мужчину

Пассажир закатил скандал и не хотел следовать с полицейскими в участок [видео]
Юлия Кекова
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Мужчину привлекли к административной ответственности по статье мелкое хулиганство.Мужчину привлекли к административной ответственности по статье мелкое хулиганство.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В московском аэропорту "Домодедово" сотрудники правоохранительных органов задержали полуголого авиадебошира. Видео, как мужчину с оголенным торсом ведут через зал воздушной гавани, появилось в социальных сетях.

Как сообщила начальник отдела информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО, подполковник внутренней службы Елена Бабанова в настоящее время на пассажира составили протокол - его привлекли к административной ответственности по статье мелкое хулиганство.

Бабанова уточнила, что в дежурную часть в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о необходимости прибытия наряда правоохранителей в зал прилета международных авиалиний к пункту пограничного контроля. Там один из мужчин вел себя крайне неадекватно.

По прибытию сотрудники транспортной полиции увидели, как сильно пьяный пассажир с голым торсом громко спорит и ругается с представителем погранслужбы. 37-летний житель столицы отказывался проследовать с полицейскими и всячески сопротивлялся. Возможно, быстро "идти под ручки" ему мешал переизбыток алкоголя в крови.

Пассажир разделся в "Домодедово" и закатил скандал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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