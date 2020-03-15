На замену "Союзу" и "Прогрессу" придет новый космический корабль

15 Март 2020 2020-03-15T14:28:12+03:00

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В России создадут новый космической корабль, который сможет пилотируемый "Союз" и грузовой "Прогресс". Аппарат планируется построить на базе проекта "Орел". Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли страны.

Согласно его данным, разработка технического задания начнется уже на грядущей неделе.

"После завершения этой работы станут понятны остальные параметры аппарата и начнется разработка эскизного проекта", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Пока известно лишь, что новый корабль будет значительно легче "Орла". Также при его создании планируется использовать ракеты-носители "Ангара".

Ранее сайт kp.ru подробно писал о том, какие планы у российской космической отрасли на ближайшие годы. В их числе освоение Луны, пуски новых ракет и сотрудничество с NASA.

ИСТОЧНИК KP.RU