На замену "Союзу" и "Прогрессу" придет новый космический корабль
В России создадут новый космической корабль, который сможет пилотируемый "Союз" и грузовой "Прогресс". Аппарат планируется построить на базе проекта "Орел". Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли страны.
Согласно его данным, разработка технического задания начнется уже на грядущей неделе.
"После завершения этой работы станут понятны остальные параметры аппарата и начнется разработка эскизного проекта", - цитирует ТАСС собеседника агентства.
Пока известно лишь, что новый корабль будет значительно легче "Орла". Также при его создании планируется использовать ракеты-носители "Ангара".
Ранее сайт kp.ru подробно писал о том, какие планы у российской космической отрасли на ближайшие годы. В их числе освоение Луны, пуски новых ракет и сотрудничество с NASA.
ИСТОЧНИК KP.RU