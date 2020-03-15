2020-03-15T14:19:00+03:00
Общество

Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

Общая сумма задолженности достигает почти 1,3 триллиона рублей
Юлия Кекова
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570 миллиардов рублей - долги населения.570 миллиардов рублей - долги населения.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Минстрой подсчитал объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги и решил изменит порядок их взыскания. Согласно данным ведомства, сейчас эта сумма достигает почти 1,3 триллиона рублей. Из них 570 миллиардов рублей - долги населения.

Росстат сообщал, что за осень 2019 года жители задолжали 282 миллиарда рублей управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. 139 миллиардов из этой суммы население недоплатило по графе "содержание жилого помещения".

Порядка 14 миллиардов россияне не уплатили за потребление холодной воды и еще 25 миллиардов - за горячую воду.

Долги по отоплению составляют около 53 миллиардов рублей. Еще 11 миллиардов жители домов остались должны за электричество.

Как отмечают в минстрое, в целом общий размер задолженности в последние годы остается примерно на одном уровне.

С 1 апреля 2020 года в силу вступают нормы, по которым в исковом заявлении в суд нужно указывать так называемый идентификатор ответчика. Это могут быть паспортные данные, номер водительского удостоверения, ИНН, СНИЛС и прочих документов.

Благодаря этому удастся избежать взыскания долга, например, с неплательщика-однофамильца. Планируется, что в системе будет организована идентификация граждан по уникальным единицам лицевого счета, пишет "Российская газета".

ИСТОЧНИК KP.RU

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