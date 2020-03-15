2020-03-15T14:22:29+03:00
Происшествия

Полиция Москвы задержала экс-замглавы Следственного комитета Армении

Ваагн Арутюнян был объявлен в розыск по делу о расстреле протестующих
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержание проводилось по запросу АрменииЗадержание проводилось по запросу АрменииФото: Иван ВИСЛОВ
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Полиция Москвы задержала бывшего заместителя главы Следственного комитета Армении Ваагна Арутюняна, который находится в розыске в рамках уголовного дела о расстреле протестующих в марте 2008 года.

Тогда в стране прошли президентские выборы. Победителем стал Серж Саргсян. Результаты голосования не устроили многих граждан, и они начали протестовать. В ходе столкновений участников акций с полицейскими погибли восемь демонстрантов и двое стражей порядка.

Специальная следственная служба Армении уже потом выяснила, что, будучи замглавы СК, Ваагн Арутюнян вместе с одним из экспертов подменил отстрелянные патроны военных теми, которые используют правоохранители. Таким образом он попытался скрыть факт использования огнестрельного оружия Вооруженными силами при разгоне митинга.

Арутюняна задержали в российской столице в субботу, 14 марта. Известно о случившемся стало в воскресенье.

"По запросу Армении в центре Москвы задержан гражданин этой страны Ваагн Арутюнян. Будет решаться вопрос о его экстрадиции на Родину", - цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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